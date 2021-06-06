شكرا لقرائتكم خبر ورشة لخطة تعظيم الأثر الإعلامي في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الدكتور اليوبي الدور المناط بوسائل الإعلام في إبراز مجهودات المملكة وقيادتها في خدمة ضيوف الرحمن بمساندة مختلف الجهات حرصا على كسب رضا واستحسان قاصدي بيت الله الحرام.
وأبان أن إقامة هذه الورشة يأتي استشعارا من الجامعة بدورها المجتمعي لمشاركة منظومة أجهزة الدولة وقطاعاتها تجاه الأعمال الجليلة وتنفيذ المشروعات التي هيأتها الدولة للنهوض بخدمات الحج والعمرة بما يواكب رؤية المملكة 2030م، والتسهيل على المسلمين أداء مناسكهم في راحة وأمن واستقرار.
واشتمل برنامج ورشة العمل على مجموعات عمل غطت جوانب الخدمات في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، إلى جانب الخدمات الأمنية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة لخطة تعظيم الأثر الإعلامي في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.