شكرا لقرائتكم خبر ورشة لخطة تعظيم الأثر الإعلامي في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة الإعلام أمس ورشة عمل (خطة تعظيم الأثر الإعلامي لحج عام 1442هـ)، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاعات العاملة في شؤون الحج.

وأكد الدكتور اليوبي الدور المناط بوسائل الإعلام في إبراز مجهودات المملكة وقيادتها في خدمة ضيوف الرحمن بمساندة مختلف الجهات حرصا على كسب رضا واستحسان قاصدي بيت الله الحرام.

وأبان أن إقامة هذه الورشة يأتي استشعارا من الجامعة بدورها المجتمعي لمشاركة منظومة أجهزة الدولة وقطاعاتها تجاه الأعمال الجليلة وتنفيذ المشروعات التي هيأتها الدولة للنهوض بخدمات الحج والعمرة بما يواكب رؤية المملكة 2030م، والتسهيل على المسلمين أداء مناسكهم في راحة وأمن واستقرار.

واشتمل برنامج ورشة العمل على مجموعات عمل غطت جوانب الخدمات في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، إلى جانب الخدمات الأمنية والصحية.