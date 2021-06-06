تجارب فريدة لمشاكل الأرض البيئية بمعرض «ثرى»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالتعاون مع منظمة (أركاديا إيرث)، المعرض التفاعلي البيئي (ثرى)، الذي يسلط الضوء على القضايا العالمية والتحديات البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، وذلك من خلال استضافة مجموعة من الأعمال الفنية لأبرز الفنانين من حول العالم، واستخدام أبرز التقنيات الحديثة والتفاعلية مع الزوار. ويقدم المعرض الذي يقام خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2021م تجارب فريدة توضح للزوار المشاكل البيئية لكوكب الأرض، عبر مجموعة من التراكيب الفنية التفاعلية، وشاشات متعددة تصور المستقبل باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي والموسيقى ورواية القصص، إلى جانب التطرق لأهمية غابات المانغروف، وأكثر النظم البيئية المهددة في العالم، كندرة المياه والاستهلاك المفرط للبلاستيك والشعب المرجانية والتنوع البيئي من حولنا.



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