شكرا لقرائتكم خبر كسوف حلقي للشمس غير مشاهد بالوطن العربي.. الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الكرة الأرضية الخميس المقبل كسوفا حلقيا للشمس يعد أول كسوف قطبي من اثنين سيحدثان هذا العام، وهو (غير مشاهد) بسماء المملكة أو الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر، لافتا إلى أن الكسوف بكافة مراحله من البداية إلى النهاية سيستمر حوالي 5 ساعات» 11:12 صباحا - 04:11 عصرا» بتوقيت المملكة - «08:12 صباحا و01:11 بعد الظهر بتوقيت غرينتش».

وبين أن الراصدين سيتمكنون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي الضيق في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وغرب غرينلاند وكندا وروسيا من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس، ولكن لن يغطيها بالكامل؛ لأن القمر سيكون بعيدا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرا كفاية، لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى «حلقة الضوء»، مما يعني أن هالة الشمس لن تكون مرئية.

وأشار إلى أن الكسوف سيبدأ عند شروق الشمس في اونتاريو بكندا (على الجانب الشمالي من بحيرة سوبيريور) ثم يتحرك مسار الكسوف عبر الأجزاء الشمالية للكرة الأرضية وفي منتصف الطريق سيصل ذروته العظمى في شمال غرين لاند عند الـ 01:41 بعد الظهر بتوقيت المملكة (10:41 صباحا بتوقيت غرينتش) وستشهد مدينة (كاناك) في غرينلاند الكسوف في شكله الحلقي لمدة 3 دقائق و51 ثانية وسيغطى قرص الشمس بنسبة 94 % ضمن مسار بعرض 527 كلم، بعدها سينتقل مسار الكسوف الحلقي من القطب الشمالي لينتهي عند غروب الشمس فوق شمال شرق سيبيريا.

وقال أبو زاهرة «بشكل عام يمكن أن تكون رؤية الكسوف الحلقي عند شروق الشمس أو غروبها مهمة للغاية نظرا للتأثيرات الجوية، ومع ذلك وبسبب التضاريس والغابات وأحوال الطقس قد لا تكون كندا أو روسيا مناسبة بما فيه الكفاية، لذلك قد يكون شمال غرينلاند الخيار المناسب لرصد هذا الكسوف الحلقي».