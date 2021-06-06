مصادرة خضراوات وفواكه من باعة جائلين بمكة

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كما نفذت الأمانة حملات ميدانية رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وأسفرت عن رصد العديد من المخالفات والملاحظات التي كان من أبرزها، بيع مواد غذائية مجهولة المصدر، تكدس المواد الغذائية داخل المحلات التجارية، ومخالفات في النقل والتخزين.
وأكدت الأمانة بأن الجولات الميدانية مستمرة من قبل مراقبي البلديات لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواء من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.
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