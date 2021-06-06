شكرا لقرائتكم خبر مصادرة خضراوات وفواكه من باعة جائلين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة 400 كجم من الفواكه والخضراوات المتنوعة، وذلك خلال حملة نظمتها أمس استهدفت الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة.

كما نفذت الأمانة حملات ميدانية رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وأسفرت عن رصد العديد من المخالفات والملاحظات التي كان من أبرزها، بيع مواد غذائية مجهولة المصدر، تكدس المواد الغذائية داخل المحلات التجارية، ومخالفات في النقل والتخزين.

وأكدت الأمانة بأن الجولات الميدانية مستمرة من قبل مراقبي البلديات لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواء من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.