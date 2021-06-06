شكرا لقرائتكم خبر تطوير المواقف الذكية بمركزية الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ الأعمال التجهيزية والتطويرية لتشغيل الساحات الخاصة بالمواقف الذكية العامة بالمنطقة المركزية بالدمام، وذلك وفق خطة وضعتها الأمانة لتطوير المواقف.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن أجهزة المواقف الذكية تتميز بتنوع خيارات المستخدمين، حيث يمكن حجز الموقف والدفع الرقمي ومعرفة حالة المواقف تيسيرا على المستخدمين وزوار الأسواق، لافتا إلى أن هذه التقنيات المستخدمة ستسهم في تعزيز جهود الأمانة لتحقيق مفهوم المدن الذكية وجودة الحياة.

من جهة أخرى فرغت الأمانة من تركيب نماذج أولية لمقاعد جمالية ثلاثية الأبعاد (3DPrinting) في ممشى البهجة بحي النزهة بالدمام، التي تتميز بتصميمها الجمالي المستلهم من هوية المنطقة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضاري والارتقاء به.