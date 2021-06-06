شكرا لقرائتكم خبر تطوير المواقف الذكية بمركزية الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن أجهزة المواقف الذكية تتميز بتنوع خيارات المستخدمين، حيث يمكن حجز الموقف والدفع الرقمي ومعرفة حالة المواقف تيسيرا على المستخدمين وزوار الأسواق، لافتا إلى أن هذه التقنيات المستخدمة ستسهم في تعزيز جهود الأمانة لتحقيق مفهوم المدن الذكية وجودة الحياة.
من جهة أخرى فرغت الأمانة من تركيب نماذج أولية لمقاعد جمالية ثلاثية الأبعاد (3DPrinting) في ممشى البهجة بحي النزهة بالدمام، التي تتميز بتصميمها الجمالي المستلهم من هوية المنطقة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضاري والارتقاء به.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير المواقف الذكية بمركزية الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.