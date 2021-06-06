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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تعرض العديد لمهاجمة الكلاب الضالة ووفاة بعضهم وخصوصا الأطفال، حدد مختصون 10 تصرفات لحماية نفسك من مهاجمة الكلاب الضالة، ويأت في مقدمتها الوقوف بمواجهة الكلب وعدم إدارة الظهر لها وعدم الجري لأنه سيكون أسرع منك.

وقال المدرب المتخصص في تدريب الكلاب بسيهات علي المؤمن للصحيفة إن الكلاب تهاجم غالبا حين يقترب أو يدخل شخص ضمن محيط المنطقة التي تعدها مكانها الخاص للنوم، فتعده تهديدا لها وتهاجمه لإخراجه منها وحماية نفسها وجرائها الصغيرة، لا سيما حين تكون الكلاب قد تعرضت سابقا لإيذاء من شخص دخل منطقتها، وقد تهاجم أيضا بسبب إحساسها بالجوع الشديد وعدم توفر طعام في منطقتها فتخرج في الأوقات التي يقل فيها تواجد الناس للبحث عن طعام.

وأشار إلى أن الكلاب الضالة الموجودة في المملكة جميعها من نوع «الكنعاني» وهي كلاب يمكن تدريبها لتتحول من كلب شرس وغير أليف لكلب مطيع وودود يمكنه أن يعيش مع الناس في المنزل، وتستغرق عملية التدريب عادة 6 أسابيع، وتتكون من ثلاث مراحل، هي التعارف، التآلف ثم القيادة، وقد تختلف المدة من كلب لآخر.

وبين المؤمن ضرورة أخذ المشورة من شخص متخصص قبل الإقدام على شراء كلب لغرض تربيته في المنزل لمجرد الإعجاب بشكله، حيث إن بعض الكلاب فضلا عن كونها غالية الثمن، يصعب التعامل معها فتكون مزعجة أو مؤذية أو تخرب أثاث المنزل.

إجراءات مقترحة للحد من خطر الكلاب الضالة في المدن







التعاون مع محلات بيع اللحوم لجمع البقايا لديها ووضعها في أماكن وجود الكلاب فلا تشعر بالجوع الشديد وتهاجم الناس



تدريب الكلاب لتصبح أليفة وعرضها للتبني



إجراء عمليات تعقيم لها لمنعها من التكاثر العشوائي



كيفية التصرف عند التعرض لمهاجمة كلاب ضالة؟