رعي بأماكن ممنوعة يوقف 21 مخالفا لنظام البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي21 مخالفا لنظام البيئة، منهم 14 مواطنا و7 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 983 رأسا من الإبل، و50 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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