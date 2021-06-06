محمد بن مسعود - الدمام - ضبط 13 شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر، كما ضُبط (13) شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء وجودهم في موقع المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 09:06 PM ضبط 13 شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية "شرطة الرياض" تلقي القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية "شرطة الرياض" تلقي القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر، كما ضُبط (13) شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء وجودهم في موقع المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، "شرطة الرياض" تلقي القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية ،

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