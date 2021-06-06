- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.
كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.
خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.
كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:26 PM
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:54 PM
مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.
كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.
، خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.