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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المناورة التي أقيمت أمس السبت.
ويختتم المنتخب مساء غدٍ الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديًا يوم بعد غدٍ الثلاثاء.
الأولمبي السعودي يرفع استعداده لمواجهة المكسيك في معسكر ماربياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المناورة التي أقيمت أمس السبت.
ويختتم المنتخب مساء غدٍ الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديًا يوم بعد غدٍ الثلاثاء.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
07:45 PM
استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المناورة التي أقيمت أمس السبت.
ويختتم المنتخب مساء غدٍ الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديًا يوم بعد غدٍ الثلاثاء.
، الأولمبي السعودي يرفع استعداده لمواجهة المكسيك في معسكر ماربيا ،
المصدر : الخليج 365
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