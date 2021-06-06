، أمانة العاصمة المقدسة تغلق 4 منشآت وتمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية في الحدائق العامة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة جولات مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال للتدابير الوقائية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانب آخر، قامت أمانة العاصمة المقدسة بجولات رقابية على الحدائق العامة لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوافر بها وسائل السلامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة ومراقبة جميع المنشآت التجارية للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 08:42 PMأمانة العاصمة المقدسة تغلق 4 منشآت وتمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية في الحدائق العامة
نفّذت أمانة العاصمة المقدسة جولات مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال للتدابير الوقائية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانب آخر، قامت أمانة العاصمة المقدسة بجولات رقابية على الحدائق العامة لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوافر بها وسائل السلامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة ومراقبة جميع المنشآت التجارية للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.
، أمانة العاصمة المقدسة تغلق 4 منشآت وتمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية في الحدائق العامة ،
المصدر : الخليج 365
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