شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح الوقائع الأسرية التي تتحول لقضايا جنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المستشار القانوني، محمد الوهيبي، إن هناك فرق بين قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية، حيث تتمثل الأولى في القضايا التي تنتج عن العلاقة بين أفراد الأسرة مثل قضايا الميراث، والطلاق والنفقة، وإثبات ولاية وخلافه.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك بعض الوقائع الأسرية ترفض محكمة الأحوال الشخصية الحكم فيها لأنها لا تندرج ضمن قضايا الأحوال الشخصية وإنما تندرج ضمن القضايا الجنائية.

وأوضح "الوهيبي" أمثلة من تلك الوقائع الأسرية التي تندرج ضمن القضايا الجنائية، ومنها ضرب الزوج لزوجته، أو أي واقعة تضمنت تهديد أو ابتزاز.

ولفت إلى أن مثل هذه الوقائع يتم رفع دعوى قضائية لإثبات الضرر في المحكمة الجزائية، مضيفا أن النيابة العامة أنشأت دوائر خاصة بالقضايا الأسرية الجنائية للإصلاح بين طرفي الدعوى قبل إحالتها إلى المحكمة.