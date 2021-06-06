شكرا لمتابعة خبر عن "مكافحة المخدرات" توضح أبرز العلامات الدالة على المدمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن العلانات التي تشير إلى احتمال تعاطي المخدرات وإدمانها عديدة، إلا أنه لا يمكن الجزم أو التعميم بأن كل تلك الأعراض والأضرار بسبب تعاطي المخدرات.

وكشفت اللجنة عن أبرز العلامات الدالة الدالة على تعاطي المخدرات وهى:

- العدوانية والتلفظ بكلمات بلا وعي وكذلك الوساوس والشكوك.

- الغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب المستمرعن المدرسة أو العمل.

- آثار الحروق على الملابس وظهور جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي وشحوب الوجه.

- سرقة الأشياء الثمينة من المنزل للحصول على الجرعة.

- العزلة عن الاخرين وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة.

- وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي؛ ومنها إبرة وملاعق محروقة ومخلفات السجائر.

وأكدت اللجنة أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، ويمكن أن يكون سببها أمراضًا عضوية أو نفسية أخرى.