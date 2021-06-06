شكرا لمتابعة خبر عن دخول أجهزة " الرسيفر " يتطلب موافقة من " الإعلام المرئي والمسموع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط إدخال أجهزة "الرسيفر" القادمة من خارج المملكة، سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية.
وقالت إنه لابد من موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ليتم السماح بدخول الجهاز، موضحة أنه في حال كان الرسيفر مزودًا بمنفذ إنترنت فإنه يتوجب الحصول على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويأتي ذلك ردا من الهيئة، على استفسار أحد المواطنين، حول إمكانية السماح بدخول رسيفر "بي إن سبورت" عبر منفذ الأردن.