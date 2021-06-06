شكرا لمتابعة خبر عن دخول أجهزة " الرسيفر " يتطلب موافقة من " الإعلام المرئي والمسموع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط إدخال أجهزة "الرسيفر" القادمة من خارج المملكة، سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية‏ أو البحرية.

وقالت إنه لابد من موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي ‏والمسموع، ليتم السماح بدخول الجهاز، موضحة أنه في حال ‏كان الرسيفر مزودًا بمنفذ إنترنت فإنه يتوجب الحصول على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.‏

ويأتي ذلك ردا من الهيئة، على استفسار أحد المواطنين، حول ‏إمكانية السماح بدخول رسيفر "بي إن سبورت" عبر منفذ ‏الأردن.‏