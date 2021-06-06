شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توضح 6 حالات يُحذف فيها طلب النقل الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم الحالات التي يُحذف فيها طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، ومنها من قام بحذف جميع رغباته من النظام.

وأضافت أن الحالات التي يتم فيها حذف الطلب تشمل من صدر له قرار نقل من قبل لجنة الظروف الخاصة على رغبته الأولى قبل صدور نتيجة النقل الخارجي، ومن صدر له قرار موافقة على التحويل إلى عمل إداري أو قرار نقل خدمات خارج وزارة التعليم قبل صدور نتيجة النقل الخارجي .

كما شملت الحالات أيضا من تم إلغاء نقله بعد صدور نتيجة النقل الخارجي لأي سبب من الأسباب، ومن تحقق له النقل على رغبته الأولى من العام السابق، ومن لم يقم بتقديم طلب نقل للعام الحالي.

يذكر أن الوزارة أعلنت استئناف تلقي طلبات الراغبين في النقل الداخلي والخارجي بما يتجاوز 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذي القعدة الشهر القادم.

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