شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطن احتالت عليه شركة توظيف وحصلت على قرض باسمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد المواطن "عمار العدساني" قصة تعرضه للاحتيال من شركة توظيف حصلت على قرض باسمه من خلال رمز التحقيق.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن الأمر حدث قبل أيام من شهر رمضان الماضي، حيث قدم على وظيفة كانت معروضة في إحدى المواقع الخاصة بنشر أخبار الوظائف الشاغرة، وبعد أيام تواصل معه أحد الأشخاص من شركة توظيف.

وأضاف أن هذا الشخص كان محترف وسأله في أسئلة متعلقة بمجال العمل، لذلك لم يشك مطلقا أن الأمر قد يكون احتيال، لافتا إلى أن ذلك الشخص طلب منه بطاقة الأحوال، وحثه على إكمال التسجيل عبر رابط مخصص ذلك.

ولفت إلى أنه فعل بالضبط ما طُلب منه، وأعطى لشركة التوظيف رمز التحقق بعد إكمال عملية التسجيل في الرابط الذي أرسلوه إليه، وبعد عدة أيام تفاجئ باتصال هاتفي من شركة تمويل، واتضح أن شركة التوظيف كانت وهمية وحصلت على قرض باسمه بقيمة 10 آلاف ريال.

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية التي سارعت في كشف الجناة، والقبض عليهم، لافتا إلى أن عدد ضحايا هذه الشركة الوهمية تخطى 100 شخص.