اخبار السعوديه

23 ألف مخالفة لإجراءات كورونا.. والداخلية: 3 مناطق تتصدر القائمة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل 23003 مخالفات، لإجراءات الاحترازية، خلال الفترة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ .

وقالت وزارة الداخلية، إن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7482) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3953)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3013)، ومنطقة القصيم بـ(2076).

وأوضحت «الداخلية»، أن منطقة المدينة المنورة سجلت (1498)، ومنطقة الجوف (1190)، ومنطقة تبوك (952)، فيما سجلتومنطقة الحدود الشمالية (904)، ومنطقة الباحة (459)، ومنطقة حائل (454)، ومنطقة جازان (443)، ومنطقة عسير (380)، ومنطقة نجران (199).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا