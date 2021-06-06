23 ألف مخالفة لإجراءات كورونا.. والداخلية: 3 مناطق تتصدر القائمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل 23003 مخالفات، لإجراءات كورونا الاحترازية، خلال الفترة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ .

وقالت وزارة الداخلية، إن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7482) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3953)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3013)، ومنطقة القصيم بـ(2076).

وأوضحت «الداخلية»، أن منطقة المدينة المنورة سجلت (1498)، ومنطقة الجوف (1190)، ومنطقة تبوك (952)، فيما سجلتومنطقة الحدود الشمالية (904)، ومنطقة الباحة (459)، ومنطقة حائل (454)، ومنطقة جازان (443)، ومنطقة عسير (380)، ومنطقة نجران (199).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .