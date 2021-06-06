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ذئب يتجول بعقبة الملك خالد.. والحصيني: الحفاظ على التوازن البيئي مطلوب

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الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث في مجال الطقس والمناخ،  عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن المحافظة على التوازن البيئي أمر مطلوب. 

وعبر حسابه على تويتر، قال الحصيني: يُعرّف التوازن أو الاستقرار البيئي بأنه التعايش المتناغم بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية في البيئة.

وأكد الحصيني، أن المحافظة  على التوازن البيئي أمر مطلوب، مستعرضًا مقطع  فيديو متداولًا لذئب رصده أحد المواطنين بجواله، السبت ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، وذلك بعقبة الملك خالد النازلة من السراة بالباحة على  قلوه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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