ذئب يتجول بعقبة الملك خالد.. والحصيني: الحفاظ على التوازن البيئي مطلوب

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث في مجال الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن المحافظة على التوازن البيئي أمر مطلوب.

وعبر حسابه على تويتر، قال الحصيني: يُعرّف التوازن أو الاستقرار البيئي بأنه التعايش المتناغم بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية في البيئة.

وأكد الحصيني، أن المحافظة على التوازن البيئي أمر مطلوب، مستعرضًا مقطع فيديو متداولًا لذئب رصده أحد المواطنين بجواله، السبت ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، وذلك بعقبة الملك خالد النازلة من السراة بالباحة على قلوه.

المحافظة على التوازن البيئي أمر مطلوب

"يعرف التوازن أو الاستقرار البيئي بأنه التعايش المتناغم بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية في البيئة"

هذا الذئب رصده احد المواطنين بجواله السبت ١٤٤٢/١٠/٢٢ه بعقبة الملك خالد النازله من السراه بالباحة على قلوه

تهامة الباحة / متداول pic.twitter.com/uGgSSHxHz0 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) June 6, 2021

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