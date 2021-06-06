وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز مسيرة العمل المشترك

الرياض - محمد عبدالله - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مع نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل، نظيره الكويتي والوفد المرافق له، اليوم، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال، عقد جلسة مباحثات رسمية أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.

حضر جلسة المباحثات الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.