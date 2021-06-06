«ساما» يحدد استخدمات «الآيبان» ويعدد فوائده

الرياض - محمد عبدالله - أوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، أهمية ومميزات استخدام عملاء البنوك رقم الحساب البنكي الدولي «آيبان».

وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن السعودية تعد من أولى الدول العربية التي استخدمت التقنية المعروفة بـ"رقم الحساب البنكي الدولي" أو الـ "آيبان"، الذي يعد إحدى المعلومات المصرفية الأساسية التي يجب توافرها لتسهيل عمليات التحويلات البنكية، سواء كانت استلام أو إرسال الأموال من وإلى الحسابات المصرفية التي تعتمد هذه التقنية.

وعدد ساما، خمس فوائد أساسية ورئيسية لاستخدام رقم الحساب البنكي الدولي" المعروف اختصارًا بالـ"آيبان"، وتتمثل هذه المميزات في التالي:

- متوافق مع الأنظمة المصرفية الدولية.

- لا يتطلب تغيير رقم الحساب المصرفي.

- يعمل على معالجة المعاملات البنكية المحلية والدولية بشكل دقيق وسريع.

- تجنب تأخر استلام المدفوعات والتحويلات.

- تيسير عملية التأكد من صحة رقم حساب المستفيد.

البنك المركزي يحدد استخدامات رقم الآيبان

وفي هذا الإطار، كشف البنك المركزي السعودي مجالات استخدام رقم الحساب البنكي الدولي والتي تنقسم إلى مجالين رئيسين، هما:

أولًا: استلام تحويلات مصرفية، بحيث إذا كانت هناك جهات حكومية أو شركات أو أفرادًا يُريدون تحويل أموال لشخص ما، فينبغي عليه تزويدهم برقم الحساب البنكي الدولي - آيبان الخاص به.

ثانيًا: إرسال تحويلات مصرفية، وذلك في حالة رغبة العميل المصرفي في تحويل أموال من حسابه، فعليه طلب رقم الحساب البنكي الدولي - آيبان الخاص بالمستفيد أو المستلم. سواء كان شخصًا أو شركة ما داخل المملكة أو خارجها ليتمكن من إرسال الأموال من حسابه بطريقة صحيحة.

وأوضح ساما، أن هناك بعض الدول التي لا تطبق تقنية رقم الحساب البنكي الدولي – آيبان لدى المصارف العاملة لديها.

آلية التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الدولي

كما شرح البنك المركزي السعودي "ساما"، طريقة وآلية التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الدولي - آيبان، وذلك من خلال الدخول على هذه الصفحة عبر الضغط على هذا الرابط (من هنا).

وأوضح ساما، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين التحقق من صحة رقم الحساب المقدم لهم فقط، ولا يمكن استخدامها للحصول على رقم الآيبان.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه إذا كان العميل بحاجة إلى الحساب البنكي الدولي – آيبان، فيمكنه التواصل مع المصرف الذي يتعامل معه من خلال القنوات المتاحة مثل:

- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

- الخدمات المصرفية عبر الهاتف (خدمة العملاء)

- فروع البنك

- أجهزة الصراف الآلي

- تطبيقات الهواتف الذكية

- كشف الحساب

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