وكيل «الصحة»: الحساسية لغير لقاح كورونا ليست مانعًا للتطعيم

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن الحساسية تجاه بعض المضادات لا تحول دون الحصول على لقاح كورونا المستجد.

وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: الحساسية لغير لقاح كوفيد-19 لا تمنع من أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أنه " بعد قرابة ١٥ مليون جرعة لقاح في المملكة، تم رصد ٧٣ حالة حساسية حادة بعد تناول اللقاح، وتعافت جميعها ولله الحمد.

وأضاف وكيل الصحة: هذا تقريبًا يعني ٥ حالات لكل مليون إنسان، بينما الحساسية الشديدة من صنف أو أكثر من الطعام تصل إلى ١١ لكل مليون فرد.

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