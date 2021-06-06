وزير الإعلام: إعلان آلية تنظيم الحج هذا العام.. قريبًا

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الأحد، أن اللقاح هو السبيل الآمن لمواجهة جائحة كورونا والتعايش معها، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن آلية تنظيم الحج هذا العام؛ في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التواصل الحكومي"، حيث أشار القصبي إلى أنه "خلال الأيام القريبة القادمة سيقوم وزيرا الصحة والحج بإيضاح كيف سيكون حج هذا العام في ظل هذه التحديات".

ووجّه القصبي حديثه للمواطنين والمقيمين في المملكة، قائلاً: "بادروا بأخذ اللقاح، فهو هو السبيل الآمن لمواجهة هذه الجائحة والتعايش معها".

ولفت القصبي إلى أن "المملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومراكز متقدمة عالميًا بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة".

وأضاف: على الصعيد الدولي نفخر اليوم بإنجاز وطني وهو اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مكافحة الفساد، التي تقدمت بها المملكة، لافتًا إلى أن السعودية "حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في مؤشرات الاهتمام بالبيئة".

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