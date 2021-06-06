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السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية التشيك

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 12 ثانية - 6:43 مساءً, 6 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة الى تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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