السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية التشيك

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة الى تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.