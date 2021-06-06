القصبي : 800 مليون ريال في منصة إحسان استفاد بها 1.8 مليون شخص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الإعلام المكلف، وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي أن التبرعات المقدمة من خلال منصة إحسان تجاوزت أكثر من 800 مليون ريال حتى الآن، مليون و800 ألف مستفيد.

وخلال مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقد اليوم، قدم القصبي الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تبرعوا بأعضائهم في برنامج التبرع بالأعضاء على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان -رعاهما الله-.

جهود مكافحة كورنا في السعودية

وقال القصبي إن العالم لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا ومحدودية إنتاج اللقاح وتردد البعض في أخذه، منوهًا بجهود حكومة المملكة واتخاذها جميع الإجراءات الاحترازات والتدابير الصحية في سبيل التعايش مع الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة في مقدمة دول العالم من حيث توفير اللقاحات وتعاقدت بما يزيد عن ضعف عدد سكانها من جرعات اللقاح، حيث بلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح اليوم 40% من عدد السكان وهو ما يعادل 15 مليون جرعة حتى الآن.

استجابة الحكومة لجائحة كورونا

وأشار القصبي إلى أن المملكة حققت اليوم المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا, وأيضًا المركز الأول في استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، مهنئًا الوطن بهذا الإنجاز ورواد ورائدات الأعمال السعوديين الذين نجحوا في تطوير أعمالهم لمواجهة الأزمات.

الاهتمام بالبيئة

وأبان أن المملكة حققت اليوم المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومراكز متقدمة عالميًا من بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة بالتزامن مع اليوم العالمي.

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