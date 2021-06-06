شكرا لقرائتكم خبر 530 مخالفة لعدم التقيد بالاحترازات في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة الشرقية 46 منشأة مخالفة، وحررت 530 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 2697 بلاغا عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي 10347 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والبروتوكولات الجديدة.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار الفيروس.