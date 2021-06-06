530 مخالفة لعدم التقيد بالاحترازات في الشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي 10347 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والبروتوكولات الجديدة.
وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار الفيروس.
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