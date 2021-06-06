نجران الأقل في مخالفات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة نجران أقل مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد من بين مناطق المملكة بـ 199 مخالفة خلال أسبوع. وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية 23003 مخالفات، وذلك للمدة من 18 حتى 24 شوال الحالي. فيما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 7482 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3953 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات بحسب المناطق:





الرياض 7482



مكة المكرمة 3953



الشرقية 3013



القصيم 2076



المدينة المنورة 1498



الجوف 1190



تبوك 952



الحدود الشمالية 904



الباحة 459



حائل 454



جازان 443



عسير 380



نجران 199



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