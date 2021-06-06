نجران الأقل في مخالفات كورونا خلال أسبوع

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وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية 23003 مخالفات، وذلك للمدة من 18 حتى 24 شوال الحالي.
فيما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 7482 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3953 مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
توزيع المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض 7482
- مكة المكرمة 3953
- الشرقية 3013
- القصيم 2076
- المدينة المنورة 1498
- الجوف 1190
- تبوك 952
- الحدود الشمالية 904
- الباحة 459
- حائل 454
- جازان 443
- عسير 380
- نجران 199
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