تطعيم 98% من الممارسين الصحيين في مراكز اللقاح

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وأوضحت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلا لجهود المملكة واستمرارا لنجاحها في التصدي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، وتعكس حرص الصحة على حماية النظام الصحي وتعزيزه، حفاظا على صحة وسلامة جميع المستفيدين من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم.
وأضافت أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في جميع مرافقها الصحية الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82%.
يذكر أنه تم إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزا للقاح منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.
تطعيم الممارسين الصحيين
- 98 % مراكز اللقاح
- 93 % عيادات تطمن
- 93 % مراكز «تأكد»
- 82 % جميع المرافق الصحية
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