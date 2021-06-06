شكرا لقرائتكم خبر تكدس المتسوقين يغلق حراج خميس مشيط احترازيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية خميس مشيط أمس سوق الحراج بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفته للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة العاملين في السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة الجميع، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار الحويطي إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاما وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازيا، مؤكدا أن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.