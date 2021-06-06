شكرا لقرائتكم خبر تكدس المتسوقين يغلق حراج خميس مشيط احترازيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة العاملين في السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة الجميع، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأشار الحويطي إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاما وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازيا، مؤكدا أن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكدس المتسوقين يغلق حراج خميس مشيط احترازيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.