ضبط 28 شخصا تجمعوا داخل استراحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية 28 شخصا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية داخل استراحة في محافظة حفر الباطن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم محمد الشهري، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 28 شخصا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

..و45 مخالفا لتعليمات عزل كورونا بالباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة على 45 شخصا مخالفا لتعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة، أنه جرى تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة، حيث نصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا.

وأضاف أنه في حال تكررت المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كانت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.