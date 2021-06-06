رصد 61 مخالفة وإغلاق 22 موقعا بواجهات جدة البحرية

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وأفادت الأمانة بأن الجولات نفذت بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية، مبينة أنها وضعت خططا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.
وأكدت الأمانة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة، لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في الامتثال للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
كما أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها بالمحافظات 76 منشأة تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية، من خلال 7372 جولة رقابية قامت بها مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة امتثال تلك المنشآت للإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 165 مخالفة لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
الواجهات البحرية شملت:
- الكورنيش الشمالي
- شاطئ السيف
- ممشى شارع فلسطين
- الكورنيش الأوسط
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