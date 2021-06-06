محمد بن مسعود - الدمام - بدءاً من غدٍ الاثنين لمدة 48 ساعة أعلن مرور المنطقة الشرقية، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة)، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة.

وأهاب المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 06:51 PM بدءاً من غدٍ الاثنين لمدة 48 ساعة "المرور": إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد ٤٨ ساعة "المرور": إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد ٤٨ ساعة أعلن مرور المنطقة الشرقية، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة)، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة.

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