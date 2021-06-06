محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739847 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 721016 حالة شفاء بعد تسجيل 890 حالة إضافية، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 9530 حالة. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 06:35 PM خلال الـ24 ساعة الماضية الأردن.. 304 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة الأردن.. 304 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739847 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 721016 حالة شفاء بعد تسجيل 890 حالة إضافية، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 9530 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن.. 304 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. 304 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.