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نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس المحتلة، وخاصة حي الشيخ جراح.
وذكرت المصادر أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة.
وأضافت أن القاهرة تتابع التطورات في القدس المحتلّة عن كثب، وترى أن هناك تصعيدًا ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 05:47 PM
حمّلت الاحتلال المسؤولية عن انهيار هدنة غزةمصر تطالب إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس
نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس المحتلة، وخاصة حي الشيخ جراح.
وذكرت المصادر أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة.
وأضافت أن القاهرة تتابع التطورات في القدس المحتلّة عن كثب، وترى أن هناك تصعيدًا ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح.
، مصر تطالب إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس ،
المصدر : الخليج 365
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