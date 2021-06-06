محمد بن مسعود - الدمام - الاتحاد الإفريقي: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام الجاري. وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية وافقت على طلبه بتأجيل حفل القرعة الذي كان مقرراً إقامته يوم ٢٥ من الشهر الجاري في الكاميرون لأسبابٍ تتعلق بجائحة كورونا، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف

بسبب كورونا.. تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-06 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام الجاري. وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية وافقت على طلبه بتأجيل حفل القرعة الذي كان مقرراً إقامته يوم ٢٥ من الشهر الجاري في الكاميرون لأسبابٍ تتعلق بجائحة كورونا، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 01:50 PM الاتحاد الإفريقي: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق الاتحاد الإفريقي: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام الجاري. وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية وافقت على طلبه بتأجيل حفل القرعة الذي كان مقرراً إقامته يوم ٢٥ من الشهر الجاري في الكاميرون لأسبابٍ تتعلق بجائحة كورونا، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.

، بسبب كورونا.. تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم