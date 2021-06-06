السعودية | البرلمان العربي يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة لاستهداف خميس مشيط

المناطق- الرياض

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة استهداف خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية عبر الطائرات المفخخة.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، دعم البرلمان العربي الكامل ووقوفه بجانب المملكة صفًا واحدًا فيما تتخذه من إجراءات لحماية استقرارها وأمنها القومي والحفاظ على سلامة مواطنيها، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة استمرار هذه الهجمات الإرهابية والتي تعد تحديًا سافرًا للقانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم وبشكل عاجل لوقف هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتي لا تستهدف فقط أمن واستقرار المملكة، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية ككل.

وثمّن العسومي الجهود التي تقوم بها قوات التحالف العربي لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تأييده الكامل لهذه الجهود وكافة الإجراءات التي تتخذها في التصدي لتلك المحاولات الإرهابية.