السعودية | 23003 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

المناطق - الرياض

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23003) مخالفات، وذلك للمدة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ .

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7482) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3953)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3013)، ومنطقة القصيم بـ(2076)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1498)، ومنطقة الجوف بـ(1190)، ومنطقة تبوك بـ(952)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(904)، ومنطقة الباحة بـ(459)، ومنطقة حائل بـ(454)، ومنطقة جازان بـ(443)، ومنطقة عسير بـ(380)، ومنطقة نجران بـ(199).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .