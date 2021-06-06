شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية بتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها من أعضاء مجلس الشيوخ التشيلي العضو خورخي إداواردو مانسانو غويت، والعضو خوان بابلو قوزمان، وذلك بحضور معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بمقر المجلس في الرياض.

ونقل الدكتور السلمي تطلعات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشيلي والمضي بها إلى آفاق أرحب.

وأكد معاليه عمق العلاقات السعودية التشيلية، متطلعاً إلى تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية والتعاون الثنائي بين مجلس الشورى والبرلمان التشيلي، مشيراً إلى أهمية زيادة العمل المشترك للإسهام في تعزيز التعاون بين المجلس والبرلمان التشيلي، وتبادل الزيارات البرلمانية، وعقد اجتماعات دورية بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بين البلدين.

من جهتها أكدت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوية الصداقة بين البرلمان التشيلي ومجلس الشورى بالمملكة للمساهمة في تعزيز العمل الثنائي المشترك.

وأبدى الوفد التشيلي خلال اللقاء تأييده وتضامنه التامين مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات والاعتداءات التي تتعرض لها التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت النفطية.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، واستعراض علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان في جمهورية تشيلي.

حضر الاستقبال عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية التشيلية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس نائب رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين الدكتورة أمل الشامان، والدكتورة ريمه اليحيى، وسمية جبرتي، والدكتورة نجوى الغامدي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تشيلي مشعل العتيبي.