شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء يتحدثون.. وثائقي يرصد رحلة التحول الوطني ورؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بثت قناة العربية فيلم تسجيلي مهم للغاية ظهر من خلاله عدد من الوزراء للحديث عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأظهر الفيلم حديثاً مفصلاً لعدد من الوزراء الحاليين فيما يتعلق برحلة التحول التي شهدتها المملكة منذ الإعلان عن انطلاق الرؤية 2030.

وتطرق بعض الوزراء في لقاءاتهم خلال الفيلم المعروض إلى الأهداف والمسببات التي دفعت لبدء دفع عجلات التحول الوطني إلى الأمام ، حيث تطرق العديد منهم إلى تلك المعوقات والأمور السلبية التي كانت تعاني منها الوزارات خلال الفترات الماضية وتحديداً قبيل انطلاق الرؤية.

وشهد الفيلم لقطات مصورة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزياراته لبعض الوزارات والمشاريع المتعلقة بدعم رؤية المملكة 2030.