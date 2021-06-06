شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات .. حقيقة انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت صحة المدينة المنورة بيانا تكشف فيه حفيقة انخفاض مستوى الأكسجين الطبي في مستشفي المدينة المنورة الثلاثاء الماضي، وتؤكد عدم وجود أي حلات وفاة بسبب ذلك .

قالت الإدارة أن ماحدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى باعادة توزيع المرضى داخل الاقسام وتوفير اسطوانات اكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حده كاجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث اي خلل كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارئ .

كما تود الإيضاح أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية حيث أجرت تقييم كامل للمستشفى والأنظمة الموجودة والتأكد من سلامة الأنظمة كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى .

إضافةً إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي حالة وفاة جراء ما حدث مرتبطة بانخفاض الأكسجين .

كما تؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامه المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.