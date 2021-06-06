الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

الحصيني : غدًا بداية مربعانية القيظ ينعدم الظل في منتصفها

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ الاثنين هو بداية موسم مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًا وفي منتصفها ينعدم الظل.

أيام مربعانية القيظ

وقال الحصيني: الاثنين 26 شوال 1442هـ 7 يونيو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها “الثريا” لافتًا إلى أن أيام المربعانية 40 يومًا مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكيًا 11 ذي القعدة 1442هـ 21 يونيو.

وفي وقت سابق توقع الحصيني أن يستمر الصيف حتى تاريخ 1443/1/29هـ 6 سبتمبر موعد دخول أول أنواء الخريف “الجبهة” في بلادنا وفلكيًا 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.

وتوقع الحصيني كذلك أن تكون حرارة الصيف هذا العام 1442هـ 2021 م حول معدلاتها الطبيعة مضيفًا أن الأمطار تقل ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية وفيه طباخ اللون والعنب فالتمر.

درجات الحرارة اليوم

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء تواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة اليوم بين المدن السعودية حيث وصلت درجة الحرارة في الظل إلى 49 درجة مئوية.

أما أقل المدن في تسجيل الحرارة فكانت مدن جنوب المملكة مثل أبها، الباحة وخميس مشيط فقد كانت الأدنى حرارة بـ 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

شارك الخبر