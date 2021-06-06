أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء تواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة اليوم بين المدن السعودية حيث وصلت درجة الحرارة في الظل إلى 49 درجة مئوية.

أما أقل المدن في تسجيل الحرارة فقكانت مدن جنوب المملكة مثل أبها، الباحة وخميس مشيط فقد كانت الأدنى حرارة بـ 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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