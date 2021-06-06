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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية : نحقق في مقطع إساءة موظف لأحد ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
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الموارد البشرية : نحقق في مقطع إساءة موظف لأحد ذوي الإعاقة
تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية أنها تعمل على التحقق من صحة واقعة متداولة يظهر فيها موظف يعامل أحد ذوي الإعاقة بطريقة مسيئة.
وقال متحدث الوزارة في بيان له عبر تويتر : إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول إساءة معاملة شخص من ذوي الإعاقة من قبل أحد الموظفين، عليه نوضح أننا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل على التحقق من الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها.
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