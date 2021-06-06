حل مشكلة عدم ظهور الرغبة الأولى في حركة النقل الخارجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المهتم بالتعليم وشؤون المعلمين، محمد الزارع، طريقة إضافة الرغبة الأولى للمتقدمين على حركة النقل الخارجي بعد شكوى بعضهم من عدم ظهورها لهم عند تقديم الرغبات.

حل مشكلة الرغبة الأولى

وقال الزارع ردًا على بعض الاستفسارات في تويتر إنه في حالة التقديم في السنوات السابقة على حركة النقل الخارجي ولم يتم تلبية الرغبة الأولى فإنها ستصبح أولى الرغبات في هذا العام أما بالنسبة للمتقدمين الجديد فسيكون عليهم تحديد رغبتهم الأولى.

وتابع الزارع أنه في حالة عدم ظهور الرغبة الأولى يجب اختيار “حركة النقل رقم 1-2021 ” ثم استكمال باقي الخطوات.

إتاحة التقديم على إجراءات النقل:

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ (بدءًا من يوم الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحًا)، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

آليات حركة النقل:

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني وعدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

نتيجة إجراءات النقل:

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

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