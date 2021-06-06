8 فرق أرضية تتصدى لأسراب الجراد الصحراوي في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت فرق مكافحة الجراد الصحراوي مساء أمس أعمال مكافحة سرب من الجراد الأحمر غير الناضج في قرية العكاس وقرى آل زيدي بمدينة أبها.

نسبة إبادة عالية:

جاء ذلك بإشراف ميداني، من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير محمد أحمد عسيري ومشرف مكافحة الجراد الصحراوي بفرع الوزارة علي بيضي ومدير مكتب الوزارة بمدينة أبها سعود السلماني، حيث تحركت ثماني فرق مكافحة أرضية وبدأت أعمالها في تمام الساعة السابعة مساءً وانتهت الساعة الثالثة فجرًا ونجحت في تحقيق النتائج المرجوة وكانت نسبة الإبادة عالية.

مواصلة أعمال رصد الجراد الصحراوي:

ولا زالت فرق المسح والاستكشاف التابعة للفرع والمكاتب والوحدات التابعة له تواصل أعمال الرصد لأسراب الجراد المشاهدة في المنطقة بهدف اختيار المواقع المناسبة للبدء في مكافحتها أرضيًا.

الجدير بالذكر أن المرتفعات العالية والمنحدرات الجبلية تعتبر من المعوقات لأعمال المكافحة، أيضًا تعد مكافحة أسراب الجراد وهي في حالة طيران هدرًا للموارد وتسبب تلوثًا للبيئة، كما أنها قد تسبب الضرر بالماشية والنحل مما يجعل المكافحة الأرضية هي الأنسب والأكثر فاعلية.

ويستقبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بلاغات الجراد عن طريق الواتس على الرقم (0530233560).

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