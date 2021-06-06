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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 05:28 PM
تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"الجبير" يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع نائب وزير خارجية التشيك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع نائب وزير خارجية التشيك ،
المصدر : الخليج 365
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