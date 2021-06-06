شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الزعاق" يوضح حالتين لا تتغير معهما مكان وزمان شروق الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن مكان وزمان شروق الشمس يتغير بسبب كروية الأرض وميلان الشمس إلا في حالتين.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن الحالة الأولى يتساوى فيها طول الليل مع النهار في المواقع التي تكون على خط الاستواء، لذلك لا يتغير مكان وزمان شروق الشمس فيها.

وأشار إلى أن الحالة الثانية التي لا يتغير فيها مكان وزمان شروق الشمس يكون في حال الاعتدالين الخريفي والربيعي، حيث يتساوى طول الليل مع النهار في كل الكرة الأرضية.

ولفت إلى أن الشمس خلال هذه الأيام ستكون على مشارف وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، منوها بأن الشمس ستصل لأقصى وقت لغروبها بعد أسبوعين.