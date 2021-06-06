شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "القصبي": اللقاحات هى الطريق الآمن لمواجهة فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن لقاحات كورونا ليست إجبارية لكنها متطلب لحياتنا اليومية.

وقال "القصبي" في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي: "إذا نبغى نتعايش ونتحرك ونروح الأسواق والعمل لازم اللقاح فالصحة العامة تتطلب وجود لقاحات، فهو الطريق الآمن لمواجهة فيروس كورونا".

كما أكد أن المملكة في في مقدمة دول العالم التي وفرت أفضل لقاحات كورونا المعتمدة، حيث حققت المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا كما أنها حققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

وأشار وزير الإعلام المكلف أيضًا أن التأخر في الإعلان عن حج هذا العام بسبب عدم وضوح الوضع الصحي العالمي مع تحورات فيروس كورونا.