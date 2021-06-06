شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: منحنى الحالات عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد على أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن السمة الغالبة لأفراد المجتمع هي الوعي والتمسك بالإجراءات الاحترازية والإقبال على اللقاحات.

كما أكد على أن مأمونية اللقاحات عالية، والتردد في أخذها أمر خطير، مضيفًا أن 14,852,246 جرعة من لقاح تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم.

وأوضح أن إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد عالميًا وصلت إلى 173 مليون.