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بالفيديو.. الصحة: منحنى الحالات عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد على أن منحنى الإصابات بفيروس المستجد عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن السمة الغالبة لأفراد المجتمع هي الوعي والتمسك بالإجراءات الاحترازية والإقبال على اللقاحات.

كما أكد على أن مأمونية اللقاحات عالية، والتردد في أخذها أمر خطير، مضيفًا أن 14,852,246 جرعة من لقاح تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم.

وأوضح أن إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد عالميًا وصلت إلى 173 مليون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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