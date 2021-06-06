شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة صرف تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، أن اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لا تنص على أي تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة.

وأشار إلى أنه لا يتم صرف تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة لأنه بالأصل مخالف للأنظمة.

ولفت إلى أنه وفقاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنع استيراد الحيوانات المفترسة ولنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها فإن مقتني هذه الكائنات يعتبرون مخالفين للنظام، ولا يقوم المركز بتعويضهم.