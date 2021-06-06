الموارد البشرية تتفاعل مع فيديو بشأن الإساءة لشخص معاق

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد أنَّ الوزارة تحقّق في ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإساءة إلى شخص من ذوي الإعاقة.

وقال آل حماد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول إساءة معاملة شخص من ذوي الإعاقة من قبل أحد الموظفين، نوضح أننا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل على التحقق من الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع الفيديو المشار إليه والمتضمن إساءة إلى شخص من ذوي الإعاقة من قبل موظف فيما تفاعلت الوزارة مع الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.